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Ночью на региональных дорогах расчищало снег более 200 единиц спецтехники

Новости

В ночь на 1 декабря в 30 районах области выпали осадки: снег, дождь, морось. На ликвидацию последствий непогоды вышла 201 единица спецтехники.


Например, в Балашовском районе  работало 12 единиц снегоуборочной техники, в Вольском – 14, в Пугачевском – 15, в Гагаринском – 16, на транзитных дорогах Саратова, переданных ранее на региональный уровень – 15 единиц спецтехники.

Также дорожные службы для обработки проезжей части дорог израсходовали 2210 тонн песко-соляной смеси и 45 тонн чистого хлорида.

По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.