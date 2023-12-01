Ночью на региональных дорогах расчищало снег более 200 единиц спецтехники

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Например, в Балашовском районе работало 12 единиц снегоуборочной техники, в Вольском – 14, в Пугачевском – 15, в Гагаринском – 16, на транзитных дорогах Саратова, переданных ранее на региональный уровень – 15 единиц спецтехники.Также дорожные службы для обработки проезжей части дорог израсходовали 2210 тонн песко-соляной смеси и 45 тонн чистого хлорида.По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.