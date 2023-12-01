Сергей Авезниязов о молодых людях на СВО: «Вот наш золотой фонд»

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Участники рассказали о реализации таких важных проектов как «Красная гвоздика». Общими усилиями волонтеров в этом году собрали больше 8 миллионов на помощь Героям! Итоги акции подвели на Международном форуме Волонтеров Победы вместе с Благотворительным фондом «Память поколений» были подведены итоги Всероссийской акции «Красная гвоздика».К акции по сбору средств на помощь ветеранам боевых действий присоединились 67 регионов. Саратовская область, собрав 369 596,99₽, заняла 4 место четвертый год подряд.Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Авезниязов рассказал о принципах работы с молодёжью: «Когда я выступал до начала СВО, мне говорили: зачем ты надеваешь шинель, зачем это военное? Я отвечал: всякая страна сильна, когда она может дать отпор, защитить интересы своих людей. Вы помните хронику Великой Отечественной войны, когда молодежь стояла в очередях, убавляя себе возраст, стремилась попасть на военную службу. А тот современный опыт, когда молодежь у нас сбежала за границу, где ее с удовольствием приняли, - показатель того, что мы недостаточно работали. Мы делаем выводы, проводим работу над ошибками. Наша задача - направлять молодежь, показывать им верный путь».Руководитель ветеранской организации подчеркнул, что и сами молодые люди, участники СВО, могут служить примером истинного патриотизма и рассказал также о встречах с ранеными военнослужащими.Они говорят: «Я должен служить!». Вот наш золотой фонд! А не та мажорная молодежь. Я хочу обратиться к молодым ребятам: придите в госпитали, просто пообщайтесь с этими людьми, вы многое поймете», - добавил глава отделения «Боевого братства».Председатель комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая обратила внимание журналистов на то, что молодые люди проявляют инициативу в патриотическом движении.«Много проектов сейчас транслируют «Движение первых», «Волонтерская рота», «Волонтеры Победы». Поисковики недавно выиграли грант на проведение школы поисковиков, где молодежь со всей области будут учить поисковой работе. Нам не нужно заставлять кого-то участвовать в автопробегах, флешмобах, молодежь сама объединяется», - сообщила Ангелина Беловицкая.