Министерство образования и «Офицеры России» подписали соглашение о сотрудничестве

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Заместитель председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов и председатель президиума регионального отделения «Офицеров России» Владимир Незнамов обсудили вопросы патриотического воспитания, а также подписали соглашение о сотрудничестве между министерством образования области и общественной организацией.В ходе встречи Владимир Незнамов рассказал, что наряду с заботой о ветеранах и инвалидах, участниках военных конфликтов, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» реализует долгосрочную программу по воспитанию молодежи, выработке у нее чувства патриотизма и ответственности за свою Родину.С целью реализации программы «Офицеры России» провели встречу с членами Саратовского регионального отделения «Федерации комплексного единоборства России». В ходе встречи с членами Федерации принято решение, что «Офицеры России» будут оказывать поддержку Саратовскому региональному отделению Федерации.«Региональное отделение организации «Офицеры России» взяло шефство над региональным отделением «Федерации комплексного единоборства России», которым руководит член Молодежного парламента Александр Дубинин. Свою Родину надо не только любить, но и уметь защищать», - сообщил председатель президиума регионального отделения «Офицеров России» Владимир Незнамов.