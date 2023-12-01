Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»

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Всероссийский ежегодный конкурс оценки уровня экологической грамотности «Зеленый Зачет» пройдет с 12 по 24 декабря.В «Зеленом Зачете» могут принять участие школьники 8-11 классов, студенты первых-вторых курсов высших учебных заведений, а также учащиеся учреждений среднего профессионального образования.Конкурс проводится в онлайн формате. Регистрация и подробная информация доступны на официальном сайте «Зеленого Зачета» https://зеленыйзачет.рф