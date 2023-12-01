1 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 ноября
Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»
17:37 | 30 ноября
Сергей Авезниязов о молодых людях на СВО: «Вот наш золотой фонд»
17:00 | 30 ноября
Министерство образования и «Офицеры России» подписали соглашение о сотрудничестве
16:00 | 30 ноября
Пугачевская ветеринарная лаборатория получила аккредитацию
15:00 | 30 ноября
Более 2500 коронарографий проведено в 8-й городской больнице
14:22 | 30 ноября
«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова
14:00 | 30 ноября
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров оценили стенд Саратовской области на выставке «Россия»
13:00 | 30 ноября
Названы победители областного конкурса детских и молодежных проектных инициатив «Созидай»
12:00 | 30 ноября
1 декабря состоится гала – концерт областного инклюзивного творческого фестиваля «Культура без границ»
11:00 | 30 ноября
В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»

Новости
Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»

Всероссийский ежегодный конкурс оценки уровня экологической грамотности «Зеленый Зачет» пройдет с 12 по 24 декабря.

В «Зеленом Зачете» могут принять участие школьники 8-11 классов, студенты первых-вторых курсов высших учебных заведений, а также учащиеся учреждений среднего профессионального образования.

Конкурс проводится в онлайн формате. Регистрация и подробная информация доступны на официальном сайте «Зеленого Зачета» https://зеленыйзачет.рф