Пугачевская ветеринарная лаборатория получила аккредитацию

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Специалисты Пугачевской ветеринарной лаборатории успешно прошли процедуру аккредитации в Федеральной службе по аккредитации.Экспертная группа оценила оснащённость лаборатории испытательным оборудованием и средствами измерений, квалификацию и опыт работников, укомплектованность нормативными документами, устанавливающими правила и методы исследований, соблюдение требований системы менеджмента качества.В область аккредитации лаборатории вошли исследования на бруцеллез, лейкоз, случную болезнь.«Пугачевская ветеринарная лаборатория стала 11 в области, внесенной в национальный реестр аккредитованных организаций. Теперь ветеринарные специалисты из соседних районов могут отправлять материалы на диагностику в данную ветлабораторию. Это позволит максимально эффективно осуществлять диагностику инфекционных заболеваний животных», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.