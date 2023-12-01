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Более 2500 коронарографий проведено в 8-й городской больнице

Новости
Еженедельно хирургическую помощь получают более 50 человек. Около 25% тех, кому устанавливают стенты, – это экстренные пациенты, поступающие в реанимацию в состоянии разной степени тяжести.
Более 2500 коронарографий проведено в 8-й городской больнице



«Это поражения артерий, которые несут кровь к сердцу. Артерии забиваются на 70-80, а иногда и на 100 процентов. Наша задача – восстановить кровоток. И если это удается сделать в первые часы от начала заболевания, то мы предотвращаем целый ряд осложнений, не только спасаем жизнь, но и сохраняем ее качество», - отмечает заведующий отделением Георгий Павлиашвили.

«Современная кардиологическая служба просто не должна существовать без оборудования и методик, которые сейчас работают в 8-й горбольнице. Их применение при инфаркте приводит к улучшению отдаленных результатов, а также влияет на показатель смертности данной группы пациентов, снижая его на 50-60 процентов», - подчеркнул главный врач 8-й городской больницы Юрий Максимов.

«8-я городская больница оказывает помощь 270 тысячам жителей Ленинского, Кировского и Гагаринского районов Саратова, а также пациентам Татищевского и Петровского муниципальных районов. И доступность помощи рентгенхирургов, особенно экстренной, для этих территорий серьезно возросла с началом работы нового отделения. А оперативность в лечении «сердечных» пациентов имеет принципиальное значение и может оказаться главным фактором, напрямую влияющим на сохранение не только здоровья, но и жизни людей. Все это уже положительно сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Бусаргин. Только с начала этого года методика помогла сохранить жизни более тысячи саратовцев, избежать инвалидизации. В этом году в рамках квот будет проведено семьсот стентирований», - подытожил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.