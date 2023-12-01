Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров оценили стенд Саратовской области на выставке «Россия»

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Подробно о потенциале региона, перспективных проектах и достижениях гостям рассказал губернатор Роман Бусаргин.Руководитель региона представил проекты застройки территории бывшего аэропорта. Здесь планируется возвести новый современный жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой.Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на проект Столыпинского индустриального парка. Промышленная площадка уже заинтересовала несколько компаний. Количество потенциальных инвесторов на данном этапе превышает 20.Кроме того, губернатор продемонстрировал заместителю Председателя Правительства РФ продукцию саратовских предприятий, в том числе беспилотный летательный аппарат, который производится на Саратовском электроприборостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе.