1 декабря 2023 ПЯТНИЦА
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18:00 | 30 ноября
Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»
17:37 | 30 ноября
Сергей Авезниязов о молодых людях на СВО: «Вот наш золотой фонд»
17:00 | 30 ноября
Министерство образования и «Офицеры России» подписали соглашение о сотрудничестве
16:00 | 30 ноября
Пугачевская ветеринарная лаборатория получила аккредитацию
15:00 | 30 ноября
Более 2500 коронарографий проведено в 8-й городской больнице
14:22 | 30 ноября
«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова
14:00 | 30 ноября
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров оценили стенд Саратовской области на выставке «Россия»
13:00 | 30 ноября
Названы победители областного конкурса детских и молодежных проектных инициатив «Созидай»
12:00 | 30 ноября
1 декабря состоится гала – концерт областного инклюзивного творческого фестиваля «Культура без границ»
11:00 | 30 ноября
В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров оценили стенд Саратовской области на выставке «Россия»

Новости
Стенд Саратовской области на международный выставке «Россия» в Москве 29 ноября осмотрели заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров оценили стенд Саратовской области на выставке «Россия»



Подробно о потенциале региона, перспективных проектах и достижениях гостям рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Руководитель региона представил проекты застройки территории бывшего аэропорта. Здесь планируется возвести новый современный жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на проект Столыпинского индустриального парка. Промышленная площадка уже заинтересовала несколько компаний. Количество потенциальных инвесторов на данном этапе превышает 20.

Кроме того, губернатор продемонстрировал заместителю Председателя Правительства РФ продукцию саратовских предприятий, в том числе беспилотный летательный аппарат, который производится на Саратовском электроприборостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе.