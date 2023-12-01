Названы победители областного конкурса детских и молодежных проектных инициатив «Созидай»

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В «Точке кипения» Вавиловского университета команды представили свои проектные инициативы конкурсной комиссии. Проектные идеи охватили широкий спектр направлений, в том числе культуру и искусство, медиа, волонтерство, патриотизм и сохранение исторической памяти. Помимо экспертов с инициативами школьников могли ознакомиться и гости выставки, которая прошла в стенах Шахматного дворца.Завершился конкурс торжественной церемонией награждения, в ходе которой также были презентованы лучшие проекты. Победители, в число которых вошли учащиеся гимназии №2, лицея №3 им. А.С. Пушкина, средних общеобразовательных школ №№38, 84, 106, получили призы и подарки.