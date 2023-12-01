1 декабря состоится гала – концерт областного инклюзивного творческого фестиваля «Культура без границ»

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В этот же день в 14:00 в театральном зале состоится гала – концерт областного инклюзивного творческого фестиваля «Культура без границ», посвященный Международному дню инвалидов. В фестивале участвуют жители Саратовской области от 7 лет, а в состав жюри фестиваля входят представители областных учреждений культуры и искусства, подведомственных министерству, деятели культуры и искусства области.В 2023 году участниками фестиваля стали 135 коллективов и сольных исполнителей из 26 муниципальных районов области.