1 декабря 2023 ПЯТНИЦА
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Саратовскую молодежь приглашают получить «Зеленый Зачет»
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Сергей Авезниязов о молодых людях на СВО: «Вот наш золотой фонд»
17:00 | 30 ноября
Министерство образования и «Офицеры России» подписали соглашение о сотрудничестве
16:00 | 30 ноября
Пугачевская ветеринарная лаборатория получила аккредитацию
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Более 2500 коронарографий проведено в 8-й городской больнице
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«Атом Солнца»: символический подарок для Владимира Машкова
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13:00 | 30 ноября
Названы победители областного конкурса детских и молодежных проектных инициатив «Созидай»
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1 декабря состоится гала – концерт областного инклюзивного творческого фестиваля «Культура без границ»
11:00 | 30 ноября
В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность
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В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность

Новости
В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность

Общественный совет при министерстве образования области будет вручать общественную медаль «За просветительскую деятельность» за заслуги в области просвещения, культуры, гуманитарных наук, литературы, искусства, образования, изучения и сохранения культурных и музейных ценностей.

-Наше объединение отмечает в этом году свое десятилетие, - сказал председатель Общественного совета Сергей Саратовский. - За истекший период мы разработали уникальную систему морального поощрения участников образовательного процесса. Это и грамоты для выпускников школ, и почетный знак «За благое», и три медали, вручаемые за просветительскую деятельность, за вклад в развитие психологии и педагогики, а также за вклад в сохранение народных традиций. Широко известен по всей России и «Орден Ладошки», учрежденный в 2013 году, право вручать который принадлежит исключительно детям. На юбилейном заседании Совета будет рассмотрен вопрос об учреждении медали «П.С.Подъяпольский. Герой Отечественной войны 1812 года» - в честь аткарчанина, ставшего одним из возможных прототипов главного героя фильма «Гусарская баллада», талантливо сыгранного Юрием Яковлевым. Месяц назад в Аткарске у стен Петропавловского храма был установлен памятный крест над останками нашего земляка.