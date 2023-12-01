В Год педагога и наставника общественникам вручат медали за просветительскую деятельность

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Общественный совет при министерстве образования области будет вручать общественную медаль «За просветительскую деятельность» за заслуги в области просвещения, культуры, гуманитарных наук, литературы, искусства, образования, изучения и сохранения культурных и музейных ценностей.-Наше объединение отмечает в этом году свое десятилетие, - сказал председатель Общественного совета Сергей Саратовский. - За истекший период мы разработали уникальную систему морального поощрения участников образовательного процесса. Это и грамоты для выпускников школ, и почетный знак «За благое», и три медали, вручаемые за просветительскую деятельность, за вклад в развитие психологии и педагогики, а также за вклад в сохранение народных традиций. Широко известен по всей России и «Орден Ладошки», учрежденный в 2013 году, право вручать который принадлежит исключительно детям. На юбилейном заседании Совета будет рассмотрен вопрос об учреждении медали «П.С.Подъяпольский. Герой Отечественной войны 1812 года» - в честь аткарчанина, ставшего одним из возможных прототипов главного героя фильма «Гусарская баллада», талантливо сыгранного Юрием Яковлевым. Месяц назад в Аткарске у стен Петропавловского храма был установлен памятный крест над останками нашего земляка.