Предприниматели получили идеи для развития бизнеса и мотивацию на форуме в Саратове

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Форум организован Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития области.В рамках мероприятия прошла «Ярмарка франшиз». В формате TEDx владельцы известных франшиз региона рассказали о своем опыте реализации бизнес-проектов.Также на бизнес-форуме выступил федеральный эксперт по стратегическому развитию бизнеса Владимир Маринович. Он рассказал, какими качествами должен обладать лидер, чтобы вдохновлять команду на достижение целей, о важности жизненной силы и активности в деятельности руководителя.«Самое главное из встреч такого формата выбрать зерно, ведь бывает, что одна фраза определяет весь смысл дальнейшего развития. От всего сообщества риелторов города Саратова хочу поблагодарить всех спикеров и организаторов, которые делают такие приятные подарки, как это мероприятие», - отметил предприниматель Андрей Подбегалин.«Я в восторге от спикеров форума! После их выступлений родилось много новых идей по развитию своего дела в сфере услуг», - рассказала участница форума Мария Коретникова.