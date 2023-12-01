75 одаренным детям Губернатор вручил именные стипендии и подарил путешествие в Москву

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В Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке прошли Гала-концерт и торжественная церемония награждения именными губернаторскими стипендиями 75 одаренных детей — победителей конкурсного отбора, учащихся образовательных организаций культуры и искусства Саратовской области.«Вы наша гордость, гордость педагогов и родителей. Все мы хотим, чтобы каждый из вас добился больших успехов, заявил о себе на всю страну, выбрал профессию по душе. Вам помогают не только наставники. Прежде всего, вам помогают целеустремленность и трудолюбие. Со стороны может казаться, что занятия творчеством - одно удовольствие. Но вы-то знаете: чтобы раскрыть свой талант, стать лучшим, необходимы - воля, дисциплина, ежедневная работа, когда время расписано по часам. Кто-то из классиков сказал, что занятия творчеством — это прекрасный, радостный и необычайно тяжелый труд», - отметил в приветственном слове стипендиатам Губернатор Роман Бусаргин.Трогательным моментом церемонии стало видеообращение от губернаторских стипендиатов разных лет, звездочек российской творческой жизни, старт которым был дан в Саратовской области, с пожеланиями победителям 2023 года. Лейтмотивом мероприятия звучала главная тема 2023 года — тема наставничества и передачи опыта новому поколению талантливой молодежи.«Всего же с 2004 года 642 юных дарования награждались 1023 раза именными Губернаторскими стипендиями. Особенно приятно отметить, что за прошедшие годы количество награждаемых увеличилось с 15 до 75 человек. И, конечно, двойной восторг у ребят вызывает отдельный подарок Романа Викторовича в виде новогодней туристической поездки. Поездка в новогодний Петербург в прошлом году зарядила всех эмоциями и впечатлениями буквально на целый год», - поделилась министр культуры Наталия Щелканова.