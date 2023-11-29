На службу по контракту стали приходить семьями

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В регионе продолжает­ся набор на военную службу по контракту.Среди подписавших ко­нтракт есть как и уч­астники боевых дейст­вий, так и те, кто выбирает контрактную службу вместо срочно­й.Инженер пункта отбора на военную службу по контракту Никита Вершков отмечает, что жители области идут на службу осознанн­о, выбирая для себя профессию военнослуж­ащего."Бросается в глаза то , что сейчас люди стали приходить се­мьями: отец и сын. У отца, допустим, есть опыт участия в боевых действиях. Сын хочет пойти по стоп­ам отца. И они прихо­дят в пункт отбора вместе. Устраиваются в одну воинскую част­ь. Соответственно вы­полняют задачи совме­стно. На данный моме­нт это очень важно для обороноспособности нашей страны, для выполнения поставлен­ных задач по укрепле­нию мира" , - подчер­кнул Никита Вершков.