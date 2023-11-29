На службу по контракту стали приходить семьями
В регионе продолжается набор на военную службу по контракту.
Среди подписавших контракт есть как и участники боевых действий, так и те, кто выбирает контрактную службу вместо срочной.
Инженер пункта отбора на военную службу по контракту Никита Вершков отмечает, что жители области идут на службу осознанно, выбирая для себя профессию военнослужащего.
"Бросается в глаза то , что сейчас люди стали приходить семьями: отец и сын. У отца, допустим, есть опыт участия в боевых действиях. Сын хочет пойти по стопам отца. И они приходят в пункт отбора вместе. Устраиваются в одну воинскую часть. Соответственно выполняют задачи совместно. На данный момент это очень важно для обороноспособности нашей страны, для выполнения поставленных задач по укреплению мира" , - подчеркнул Никита Вершков.