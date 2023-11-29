Более 140 артистов собрались в Марксе на фестиваль любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест»

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28 ноября в Марксе торжественно открылся Всероссийский фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест».От имени Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина гостей и участников поприветствовал заместитель Председателя Правительства области Михаил Орлов.Гостеприимной площадкой самого зрелищного жанра творчества стал Центр циркового искусства «Цирк Арт-Алле». К такому значимому событию в цирке начали готовиться заранее. Фестиваль будет проходить до 1 декабря. В конкурсе принимают участие 147 артистов, коллективы приехали из 22 регионов РФ, среди которых Крым, Татарстан, Краснодарский край, Московская, Ленинградская и Новосибирская области и другие. Артисты представят 51 яркий номер в таких жанрах циркового искусства: акробатика, воздушная гимнастика, антипод, жонглирование, икарийские игры, клоунада, пластическая акробатика, эквилибристика.«Этот фестиваль - не только масштабное и яркое мероприятие, но, прежде всего, уникальный по своей сути проект любительского циркового искусства. Особенно ценно то, что в конкурсе также принимают участие новые поколения цирковой молодежи - в возрасте 8-15 лет, у которых благодаря фестивалю появится возможность получить новые знания и впечатления, перенять опыт у сегодняшних звезд цирковой арены и признанных мастеров», - отметила министр культуры области Наталия Щелканова.Мастерство участников будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, режиссер, художественный руководитель Московской театральной лаборатории MostLab Лилия Муха, директор цирка «Арт-Алле» Дмитрий Соловьев.