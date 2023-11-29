Саратовские и азербайджанские предприниматели подпишут дилерские соглашения
Делегация Азербайджанской Республики посетила Саратовскую область в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными предприятиями и заключения экспортных контрактов.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Напомним, в состав делегации вошли представители компаний из сфер – оптово-розничная торговля широким ассортиментом товаров, реализация ветеринарных препаратов и товаров для животных, услуги по хранению зерна, гидроизоляционные работы и гидротехнические сооружения.
От регионального бизнеса во встречах и переговорах приняло участие более 25 компаний.
Во время визита на производство ООО ПСК «Геодор-Экспорт» представитель азербайджанской компании, специализирующейся на гидроизоляционных работах, ознакомился с производственными линиями завода и ассортиментом продукции. Стороны заинтересованы в развитии дилерских отношений на территории Республики.
Во время посещения производственной площадки компании ООО «Саратовская макаронная фабрика» азербайджанские компании получили образцы продукции и обсудили условия поставки в Азербайджан макаронной продукции, зерна и муки.
Еще одна азербайджанская компания и ООО «АСпром» нацелены на заключение дилерского договора.
В ближайшее время планируется подписание соглашений, а также размещение крупных заказов для последующих поставок продукции в Азербайджанскую Республику.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Напомним, в состав делегации вошли представители компаний из сфер – оптово-розничная торговля широким ассортиментом товаров, реализация ветеринарных препаратов и товаров для животных, услуги по хранению зерна, гидроизоляционные работы и гидротехнические сооружения.
От регионального бизнеса во встречах и переговорах приняло участие более 25 компаний.
Во время визита на производство ООО ПСК «Геодор-Экспорт» представитель азербайджанской компании, специализирующейся на гидроизоляционных работах, ознакомился с производственными линиями завода и ассортиментом продукции. Стороны заинтересованы в развитии дилерских отношений на территории Республики.
Во время посещения производственной площадки компании ООО «Саратовская макаронная фабрика» азербайджанские компании получили образцы продукции и обсудили условия поставки в Азербайджан макаронной продукции, зерна и муки.
Еще одна азербайджанская компания и ООО «АСпром» нацелены на заключение дилерского договора.
В ближайшее время планируется подписание соглашений, а также размещение крупных заказов для последующих поставок продукции в Азербайджанскую Республику.