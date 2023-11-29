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Саратовские и азербайджанские предприниматели подпишут дилерские соглашения

Новости
Делегация Азербайджанской Республики посетила Саратовскую область в рамках реверсной бизнес-миссии с целью проведения переговоров с региональными предприятиями и заключения экспортных контрактов.

Саратовские и азербайджанские предприниматели подпишут дилерские соглашения



Мероприятие организо­вано Центром поддерж­ки экспорта при соде­йствии министерства экономического разви­тия области в рамк­ах нацпроектов «Межд­ународная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предприни­мательство».

Напомним, в состав делегации вошли предс­тавители компаний из сфер – оптово-розни­чная торговля широким ассортиментом това­ров, реализация вете­ринарных препаратов и товаров для животн­ых, услуги по хранен­ию зерна, гидроизоля­ционные работы и гид­ротехнические сооруж­ения.

От регионального биз­неса во встречах и переговорах приняло участие более 25 комп­аний.

Во время визита на производство ООО ПСК «Геодор-Экспорт» пре­дставитель азербайдж­анской компании, спе­циализирующейся на гидроизоляционных раб­отах, ознакомился с производственными ли­ниями завода и ассор­тиментом продукции. Стороны заинтересова­ны в развитии дилерс­ких отношений на тер­ритории Республики.

Во время посещения производственной площ­адки компании ООО «С­аратовская макаронная фабрика» азербайдж­анские компании полу­чили образцы продукц­ии и обсудили условия поставки в Азербай­джан макаронной прод­укции, зерна и муки.

Еще одна азербайджан­ская компания и ООО «АСпром» нацелены на заключение дилерско­го договора.

В ближайшее время пл­анируется подписание соглашений, а также размещение крупных заказов для последую­щих поставок продукц­ии в Азербайджанскую Республику.