Подведены итоги региональной конференции «От финансовой грамотности к финансовой культуре: вызовы, тренды, достижения»

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В Конференции приняли участие 163 педагогических работника всех уровней образования, представители системы дополнительного профессионального образования, а также банковской сферы из Москвы, Белгорода, Кургана, Пермского и Ставропольского края, Рязанской, Саратовской и Ярославльской областей.На пленарном заседании Конференции участники обсудили вопросы включения финансовой грамотности в учебные предметы и внеурочную деятельность в основной и старшей школе, системе среднего профессионального и высшего образования; преподавания финансовой грамотности в сельской школе, а также в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, современные подходы к измерению финансовой грамотности школьников в образовательной практике.В ходе проектных сессий «Финансовая грамотность в дошкольном образовании и начальной школе» и «Финансовая грамотность в основной и старшей школе» состоялась презентация успешных педагогических и управленческих практик по формированию и оценке финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций.Завершилась Конференция круглым столом «Формирование основ рационального финансового поведения». Митяева Наталия, заведующая кафедрой менеджмента в образовании института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», д.э.н., в своем выступлении акцентировала внимание на интеграции финансовой грамотности в образовательный процесс.Также в рамках Конференции состоялось награждение педагогических работников региона, которые активно участвовали в мероприятиях по финансовой грамотности в текущем году и показали наилучшие результаты по формированию финансовой грамотности обучающихся.