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Агроклассникам показали «Мир под микроскопом»

Новости
Агроклассникам показали «Мир под микроскопом»

На мастер-классе «Мир под микроскопом» школьники научились пользоваться микроскопом и изучили обитателей микромира.

Еще на одном занятии школьники познакомились с возобновляемыми источниками энергии и их значением для экономики и экологии планеты, научились расшифровывать используемые сокращения в обозначениях электрооборудования и энергетической сфере деятельности.

Ученикам выпускных классов рассказали об образовательной платформе «VAVILOV», на которой, зарегистрировавшись, они могут подготовиться к ЕГЭ и расширить теоретические и практические знания по учебным предметам.

Занятия с агроклассниками прошли в образовательных центрах «Точка роста», организованных и оборудованных в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».