Агроклассникам показали «Мир под микроскопом»

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На мастер-классе «Мир под микроскопом» школьники научились пользоваться микроскопом и изучили обитателей микромира.Еще на одном занятии школьники познакомились с возобновляемыми источниками энергии и их значением для экономики и экологии планеты, научились расшифровывать используемые сокращения в обозначениях электрооборудования и энергетической сфере деятельности.Ученикам выпускных классов рассказали об образовательной платформе «VAVILOV», на которой, зарегистрировавшись, они могут подготовиться к ЕГЭ и расширить теоретические и практические знания по учебным предметам.Занятия с агроклассниками прошли в образовательных центрах «Точка роста», организованных и оборудованных в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».