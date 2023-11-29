Саратовский индустриальный парк получил статус аккредитованного

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Данный документ подтверждает соответствие парка требованиям к современной промышленной инфраструктуре, сочетающей в себе пространство для жизни, работы, развития и отдыха.«Получение аккредитации Минпромторга России – важнейший этап в реализации нашего проекта. Это в очередной раз доказывает его значимость и актуальность в условиях современной экономической обстановки. Статус аккредитованного парка – гарантия для резидентов и развития их успешного бизнеса», – комментирует директор управляющей компании Алексей Лихачев.По данным Ассоциации индустриальных парков России (АИП России), в стране сегодня создано 377 таких территорий. Среди них официально аккредитованы – 57 (Столыпинский индустриальный парк – в их числе).