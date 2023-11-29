С нового года дети из многодетных семей будут бесплатно посещать детский сад

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Заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаила Орлов рассказал о новой мере поддержки многодетных семей.По инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина многодетным семьям региона будут выплачивать компенсацию в размере 100% оплаты детского сада от средней оплаты по муниципальному району.Михаил Игоревич подчеркнул, что новую меру поддержки могут получить все многодетные семьи в регионе, независимо от имущественного признака и очередности рождения детей.«Сегодня в области всего 23 муниципальных района из 41-го предоставляют льготы многодетным и выплачивают компенсацию в размере от 14 до 75% из собственного бюджета. Благодаря единогласной поддержке всех депутатов областной Думы, компенсация многодетным семьям будет предоставляться за счёт регионального бюджета, на эти цели будет направлено более 100 миллионов рублей», - отметил спикер.Для получения компенсации один из родителей, внесший родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком, обращается в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением.Заместитель руководителя Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, член общественного совета Энгельсского района и эксперт Народного фронта Мария Моргунова поддержала принятое решение и отметила, что теперь семьи смогут направить эти средства на дополнительные занятия для детей.«Мы готовы оказать помощь и поддержку всем многодетным и подробно рассказать о механизме предоставления компенсации», - подчеркнула заведующая детским садом 255 Ленинского района г. Саратова Наталья Гусева.Всего в регионе насчитывается более 15 тысяч дошколят, семьи которых смогут воспользоваться новой мерой поддержки уже с 1 января следующего года.