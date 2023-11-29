Нацпроект «Демография»: комнаты психологической разгрузки оснащаются современным оборудованием

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На сегодняшний день сенсорные комнаты имеются в 34 районных центрах соцобслуживания. В комнатах представлены различные технические приспособления, массажные кресла, оптоволоконное оборудование и системы подсветки, специальные напольные покрытия, аромалампы, музыкальное сопровождение и другое.В Красноармейском центре соцобслуживания граждане старшего возраста имеют возможность заниматься также и пескотерапией.«У нас есть песочный стол и различные инструменты для работы с песком. Во время сеанса пенсионеры могут создавать разные композиции, рисовать, лепить фигурки или просто наслаждаться прикосновением к песку. Это действительно медитативный процесс, который помогает расслабиться, снять стресс и наполниться позитивной энергией», - прокомментировали в центре соцобслуживания Красноармейского района.Специалисты также отмечают, что после занятий с песком люди старшего возраста чувствуют себя более спокойными, уравновешенными и счастливыми. Эта терапия также способствует улучшению моторики рук, развитию творческого мышления и воображения.Напомним, благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, комнаты психологической разгрузки будут оборудованы во всех 39 центрах соцобслуживания области к концу 2024 года.