Госжилинспекция проверит управляющие организации в Саратове и Энгельсе

просмотров: 117

Начальник Государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев продолжает на регулярной основе проводить приемы граждан. От жителей Саратова и Энгельса поступает большое количество вопросов в части технического состояния многоквартирных домов и работы управляющих организаций. «При поступлении подобной информации на личных приемах мы организуем проведение контрольно-надзорных мероприятий - инспекционных визитов или документарных проверок. Все вопросы ставятся на контроль», - сообщил руководитель областной ГЖИ.Сегодня жительница Энгельса попросила провести комплексную проверку в отношении ТСН «Лазурная симфония» в связи с неразмещением информации в ГИС ЖКХ. Федеральным законодательством закреплена обязанность размещать информацию о деятельности управляющих организаций. За выявления нарушений поставщики информации несут административную ответственность.Председатель многоквартирного дома 6 по ул. Муленкова г. Саратова выразил несогласие с начисленной платой за отопление и электроэнергию. Профильный отдел инспекции проанализирует платежные документы и выявит, законны ли данные начисления.Напоминаем, что для удобства жителей таких крупных городов, как Саратов, Энгельс и Балаково при городских администрациях работают комитеты по ЖКХ. Данные структурные подразделения наделены отдельными государственными полномочиями по осуществлению регионального жилищного надзора.