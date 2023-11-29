29 ноября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 29 ноября
Более 140 артистов собрались в Марксе на фестиваль любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест»
17:00 | 29 ноября
Саратовские и азербайджанские предприниматели подпишут дилерские соглашения
16:30 | 29 ноября
На службу по контракту стали приходить семьями
16:00 | 29 ноября
Подведены итоги региональной конференции «От финансовой грамотности к финансовой культуре: вызовы, тренды, достижения»
15:00 | 29 ноября
Агроклассникам показали «Мир под микроскопом»
14:00 | 29 ноября
Саратовский индустриальный парк получил статус аккредитованного
13:00 | 29 ноября
С нового года дети из многодетных семей будут бесплатно посещать детский сад
12:00 | 29 ноября
Нацпроект «Демография»: комнаты психологической разгрузки оснащаются современным оборудованием
11:00 | 29 ноября
Госжилинспекция проверит управляющие организации в Саратове и Энгельсе
10:00 | 29 ноября
В Саратовской области произвели снегоуборочные поезда
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Госжилинспекция проверит управляющие организации в Саратове и Энгельсе

Новости
Госжилинспекция проверит управляющие организации в Саратове и Энгельсе

Начальник Государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев продолжает на регулярной основе проводить приемы граждан. От жителей Саратова и Энгельса поступает большое количество вопросов в части технического состояния многоквартирных домов и работы управляющих организаций. «При поступлении подобной информации на личных приемах мы организуем проведение контрольно-надзорных мероприятий - инспекционных визитов или документарных проверок. Все вопросы ставятся на контроль», - сообщил руководитель областной ГЖИ.

Сегодня жительница Энгельса попросила провести комплексную проверку в отношении ТСН «Лазурная симфония» в связи с неразмещением информации в ГИС ЖКХ. Федеральным законодательством закреплена обязанность размещать информацию о деятельности управляющих организаций. За выявления нарушений поставщики информации несут административную ответственность.

Председатель многоквартирного дома 6 по ул. Муленкова г. Саратова выразил несогласие с начисленной платой за отопление и электроэнергию. Профильный отдел инспекции проанализирует платежные документы и выявит, законны ли данные начисления.

Напоминаем, что для удобства жителей таких крупных городов, как Саратов, Энгельс и Балаково при городских администрациях работают комитеты по ЖКХ. Данные структурные подразделения наделены отдельными государственными полномочиями по осуществлению регионального жилищного надзора.