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В Саратовской области произвели снегоуборочные поезда

Новости
В Саратовской области произвели снегоуборочные поезда


Завод «Трансмаш» в Энгельсе Саратовской области изготовил и передал заказчику два снегоуборочных поезда.
Контракт был заключен в декабре 2022 года. В текущем году техника успешно прошла приемо-сдаточные испытания и была передана ООО «Газпромтранс».

Снегоуборочный поезд СМ-7Н предназначен для работы на железнодорожных путях общего и необщего пользования. Зимой обеспечивает очистку от снежных заносов, уборку снега с путей станций и разъездов, в местах экипировки пассажирских вагонов очищает пути от льда. Летом технические характеристики позволяют справляться с очисткой путей от мусора и дальнейшей погрузкой в полувагоны.

Как сообщили на энгельсском заводе, стороны планируют и далее расширять взаимодействие в области поставок железнодорожной техники производства Трансмашхолдинга.