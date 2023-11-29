Саратовцев приглашают присоединиться ко Всероссийскому конкурсу национальных видеороликов «Мы»

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Участники проекта снимают ролики о национальных традициях и обычаях, культуре и истории народов, проживающих на территории нашей страны, о самобытности этносов и умении жить в мире и единении с соседями.Конкурс предполагает две основные темы — «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность», а также пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеорепортажные ролики»; «Видеоклипы» и «Документальный ролик». Важно, что эксперты будут отделено оценивать работы любителей, которые делают в киноискусстве только первые шаги, и профессионалов, занимающихся видеосъемкой регулярно и на профессиональной основе.Подать заявку необходимо до 31 декабря этого года на сайте мыконкурс.рф.