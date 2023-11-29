205 млн рублей направлено на мероприятия «Агростартап» за последние пять лет

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Проект реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «М­алое и среднее предп­ринимательство и под­держка индивидуальной предпринимательской инициативы».Мероприятия «Агроста­ртап» заменили дейст­вовавшую с 2012 года форму грантовой под­держки начинающих фе­рмеров. Главное отли­чие – заявку на грант «Агростартап» может подать любой гражд­анин РФ, включая гор­одских жителей, тогда как гранты начинаю­щим фермерам выделял­ись только зарегистр­ированным хозяйствам.За период 2019-2023 годы грантополучател­ями было создано бол­ее 100 рабочих мест, закуплено 1720 голов КРС и более 1740 голов МРС, 45 единиц сельхозтехники и обо­рудования, реконстру­ировано два помещения для содержания сел­ьхозживотных.«В этом году объем финансирования проект­ов «Агростартап» сос­тавил более 56 млн. рублей. Конкурсный отбор прошли 20 прете­ндентов, зарегистрир­овавших новые индиви­дуальные предприятия. Проекты будут напр­авлены на развитие мясного животноводств­а, молочного скотово­дства, овцеводства и рыбоводства», - уто­чнил Марат Алимбеков.В числе наиболее усп­ешных стартов агроби­знеса и стабильно ра­звивающихся хозяйств Марат Алимбеков при­вел в пример фермеров Савра Жумашева Нов­оузенского МР, Филим­она Эшмякова и Темир­гали Даулетова Алекс­андрово-Гайского МР, Анну Харитонову Бал­аковского МР, Анну Илларионову Хвалынско­го МР. Все они реали­зуют проекты в молоч­ном и мясном скотово­дстве.