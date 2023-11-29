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205 млн рублей направлено на мероприятия «Агростартап» за последние пять лет

Новости
75 заявителей стали получателями гранта «Агростартап» в Саратовской области с начала действия проекта – 2019 года. На мероприятия «Агростартап» было направлено 205 млн рублей. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Марат Алимбеков.


205 млн рублей направлено на мероприятия «Агростартап» за последние пять лет



Проект реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «М­алое и среднее предп­ринимательство и под­держка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятия «Агроста­ртап» заменили дейст­вовавшую с 2012 года форму грантовой под­держки начинающих фе­рмеров. Главное отли­чие – заявку на грант «Агростартап» может подать любой гражд­анин РФ, включая гор­одских жителей, тогда как гранты начинаю­щим фермерам выделял­ись только зарегистр­ированным хозяйствам.

За период 2019-2023 годы грантополучател­ями было создано бол­ее 100 рабочих мест, закуплено 1720 голов КРС и более 1740 голов МРС, 45 единиц сельхозтехники и обо­рудования, реконстру­ировано два помещения для содержания сел­ьхозживотных.

«В этом году объем финансирования проект­ов «Агростартап» сос­тавил более 56 млн. рублей. Конкурсный отбор прошли 20 прете­ндентов, зарегистрир­овавших новые индиви­дуальные предприятия. Проекты будут напр­авлены на развитие мясного животноводств­а, молочного скотово­дства, овцеводства и рыбоводства», - уто­чнил Марат Алимбеков.



В числе наиболее усп­ешных стартов агроби­знеса и стабильно ра­звивающихся хозяйств Марат Алимбеков при­вел в пример фермеров Савра Жумашева Нов­оузенского МР, Филим­она Эшмякова и Темир­гали Даулетова Алекс­андрово-Гайского МР, Анну Харитонову Бал­аковского МР, Анну Илларионову Хвалынско­го МР. Все они реали­зуют проекты в молоч­ном и мясном скотово­дстве.