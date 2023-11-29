205 млн рублей направлено на мероприятия «Агростартап» за последние пять лет
75 заявителей стали получателями гранта «Агростартап» в Саратовской области с начала действия проекта – 2019 года. На мероприятия «Агростартап» было направлено 205 млн рублей. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Марат Алимбеков.
Проект реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мероприятия «Агростартап» заменили действовавшую с 2012 года форму грантовой поддержки начинающих фермеров. Главное отличие – заявку на грант «Агростартап» может подать любой гражданин РФ, включая городских жителей, тогда как гранты начинающим фермерам выделялись только зарегистрированным хозяйствам.
За период 2019-2023 годы грантополучателями было создано более 100 рабочих мест, закуплено 1720 голов КРС и более 1740 голов МРС, 45 единиц сельхозтехники и оборудования, реконструировано два помещения для содержания сельхозживотных.
«В этом году объем финансирования проектов «Агростартап» составил более 56 млн. рублей. Конкурсный отбор прошли 20 претендентов, зарегистрировавших новые индивидуальные предприятия. Проекты будут направлены на развитие мясного животноводства, молочного скотоводства, овцеводства и рыбоводства», - уточнил Марат Алимбеков.
В числе наиболее успешных стартов агробизнеса и стабильно развивающихся хозяйств Марат Алимбеков привел в пример фермеров Савра Жумашева Новоузенского МР, Филимона Эшмякова и Темиргали Даулетова Александрово-Гайского МР, Анну Харитонову Балаковского МР, Анну Илларионову Хвалынского МР. Все они реализуют проекты в молочном и мясном скотоводстве.
Проект реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мероприятия «Агростартап» заменили действовавшую с 2012 года форму грантовой поддержки начинающих фермеров. Главное отличие – заявку на грант «Агростартап» может подать любой гражданин РФ, включая городских жителей, тогда как гранты начинающим фермерам выделялись только зарегистрированным хозяйствам.
За период 2019-2023 годы грантополучателями было создано более 100 рабочих мест, закуплено 1720 голов КРС и более 1740 голов МРС, 45 единиц сельхозтехники и оборудования, реконструировано два помещения для содержания сельхозживотных.
«В этом году объем финансирования проектов «Агростартап» составил более 56 млн. рублей. Конкурсный отбор прошли 20 претендентов, зарегистрировавших новые индивидуальные предприятия. Проекты будут направлены на развитие мясного животноводства, молочного скотоводства, овцеводства и рыбоводства», - уточнил Марат Алимбеков.
В числе наиболее успешных стартов агробизнеса и стабильно развивающихся хозяйств Марат Алимбеков привел в пример фермеров Савра Жумашева Новоузенского МР, Филимона Эшмякова и Темиргали Даулетова Александрово-Гайского МР, Анну Харитонову Балаковского МР, Анну Илларионову Хвалынского МР. Все они реализуют проекты в молочном и мясном скотоводстве.