Фестиваль «Палитра ремесел» - лауреат Международной премии в области событийного туризма

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Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел» вошел в тройку лучших туристических событий по популяризации народных художественных промыслов и ремесел по итогам ХII Международного финала премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards.Фестиваль занял второе место в номинации. Подведение итогов состоялось в Нижнем Новгороде.Всего в этом году на соискание премии был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов Республики Беларусь. 327 проектов получили право на участие в финальных мероприятиях премии.Напомним, фестиваль «Палитра ремесел» ежегодно проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».В 2023 году он проходил уже в 6-й раз. Работу арт-ярмарки и площадок посетили более 15 тысяч человек, онлайн к мероприятию за месяц присоединились порядка 10 тысяч пользователей. В мастер-классах приняли участие более 700 человек – взрослых и детей.