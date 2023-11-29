В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЫТ СЕЗОН НАВИГАЦИИ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

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Обращаем внимание судовладельцев: при низких температурах окружающего воздуха велика вероятность обледенения маломерных судов. В результате оседания и замерзания на поверхности судна и судовых устройствах капель дождя, тумана, мокрого снега, воды от волн на корпусе образуется ледяная корка, которая существенно изменяет устойчивость судна. Увеличивается его масса, из-за этого ухудшается плавучесть, изменяется центр тяжести, а, значит, катер или моторная лодка могут внезапно перевернуться.Особенно опасно плавание на ПВХ - лодках – их корпус может быть поврежден уже образовавшимся и дрейфующим по поверхности воды льдом.С учетом низкой температуры воды падение в водоем с судна может оказаться смертельным, даже при наличии спасательного жилета. В холодной воде у человека нарушается кровообращение и деятельность головного мозга, начинаются необратимые процессы в организме. От теплопотери гибель может наступить в течение нескольких минут.Управление безопасности жизнедеятельности настоятельно рекомендует владельцам маломерных судов не нарушать введенные ограничения и воздержаться от выхода на акваторию до официального открытия следующего сезона навигации.Берегите себя и своих близких!В экстренной ситуации звоните 112