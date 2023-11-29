В Саранске прошел II Межрегиональный форум мордовской молодёжи «Марса/вейсэ – Мы вместе»

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В столице республики Мордовия – городе Саранске прошел II Межрегиональный форум мордовской молодёжи «Марса/вейсэ – Мы вместе», в котором приняли участие председатель «Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат» Валентина Кривошеева, члены Молодежного совета при министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Алена Федорова и Юлия Новаковская.В рамках форума прошли пленарные заседания, на которых участники обсудили роль молодежных инициатив, интернета и СМИ в продвижении мордовского этнокультурного наследия, а также вопросы патриотического воспитания молодёжи и государственной национальной политики в условиях современных вызовов.«Яркое впечатление произвела экскурсия по «ВГТРК Мордовия». Участники мероприятия познакомились с историей создания телецентра, увидели процесс создания выпусков «Сияжар» и «Кулят Мордовия», прошли по местам, доступ к которым имеют только сотрудники, посетили главную телестудию и познакомились с корреспондентами и ведущими», - рассказала Валентина Кривошеева.