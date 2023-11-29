В Саратовской области 24 нарушителей лишили через суд права охоты

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В основном речь идет о нарушениях по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушения правил охоты).Кроме того, двоим нарушителям грозит лишение права охоты на срок от 1 года до 2 лет за нарушение правил транспортировки оружия (ст. 8.37 ч.1.2) — они передвигались на транспортных средствах в ночное время с расчехленными и заряженными ружьями.Отметим, что всего в этом году за такое правонарушение по решению суда лишено права охоты 24 человека.