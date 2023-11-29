В саратовской часовне отметили Всероссийский день органа

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В часовне Святого Иоанна Богослова Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии состоялся праздничный концерт «Всероссийский день органа». Мероприятие прошло в рамках седьмого сезона просветительского проекта «Органные встречи в Часовне Святого Иоанна».Представитель министерства внутренней политики и общественных отношений области Анастасия Щедрова выразила слова благодарности организаторам концерта и артистам.Священник отец Александр Фурс, приветствуя зрителей, отметил, что органное искусство исторически связано с лютеранской культурой.«Уже второй год подряд саратовская Часовня Святого Иоанна радушно принимает участников этой всероссийской акции, созданной несколько лет назад по инициативе музыкантов-органистов в целях популяризации классической музыкальной культуры и высоких традиций. В этом году уже десятки российских городов приняли участие в этом федеральном проекте», - отметил священнослужитель.В Саратове организатором проекта выступил органный класс Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова под руководством ведущей органистки, доцента Натальи Гольфарб.В мероприятии приняли участие студенты Саратовской консерватории, музыкального училища области и музыкальной школы для одаренных детей, а также артисты Саратовского академического театры оперы и балета.