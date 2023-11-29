Анжелика Косачева - серебряный призер Кубка России по настольному теннису
В городе Кургане с 21 ноября проходил Кубок России по настольному теннису лиц с интеллектуальными нарушениями.
В соревнованиях приняли участие 17 спортсменок из 9 регионов страны: города Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Свердловской, Омской, Курганской, Смоленской и Саратовской областей.
Заслуженный мастер спорта России Анжелика Косачева в финале женского одиночного разряда заняла второе место.
Подготовил спортсменку тренер-преподаватель Саратовской областной спортивной школы «Олимпийские ракетки» Сергей Созонов