29 ноября 2023 СРЕДА
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15:00 | 28 ноября
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В Саранске прошел II Межрегиональный форум мордовской молодёжи «Марса/вейсэ – Мы вместе»
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В саратовской часовне отметили Всероссийский день органа
11:00 | 28 ноября
Анжелика Косачева - серебряный призер Кубка России по настольному теннису
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Саратовский участник СВО Андрей Бердников выступил на Всероссийской сессии «Вместе Za правду»
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Анжелика Косачева - серебряный призер Кубка России по настольному теннису

Новости
Анжелика Косачева - серебряный призер Кубка России по настольному теннису

В городе Кургане с 21 ноября проходил Кубок России по настольному теннису лиц с интеллектуальными нарушениями.

В соревнованиях приняли участие 17 спортсменок из 9 регионов страны: города Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Свердловской, Омской, Курганской, Смоленской и Саратовской областей.

Заслуженный мастер спорта России Анжелика Косачева в финале женского одиночного разряда заняла второе место.

Подготовил спортсменку тренер-преподаватель Саратовской областной спортивной школы «Олимпийские ракетки» Сергей Созонов