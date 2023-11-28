Цифровой платформе «Мой экспорт» три года: оказано свыше 115 тысяч услуг, зарегистрировано более 23 тысяч пользователей

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Все больше компаний приходят на платформу «Мой экспорт», чтобы развивать свою внешнеэкономическую деятельность. На данный момент число зарегистрированных в экосистеме компаний превышает 23 тысячи.Платформа создана в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Мой экспорт» — это платформа Российского экспортного центра, которая предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.26 ноября 2020 года, когда цифровая платформа начала свою работу, пользователям было доступно 14 услуг, сегодня их число составляет 116. А количество зарегистрированных на ней компаний увеличилось почти в 10 раз — с 2,5 тысяч за 2020 год до более 23 тысяч в 2023-м.«За год число компаний, зарегистрированных на «Моем экспорте», выросло почти на 70 процентов. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг. Мы постоянно развиваем возможности платформы и ожидаем, что число пользователей будет продолжать расти, поскольку с появлением новых функций увеличивается поток пользователей, которые остаются благодаря полезности экосистемы», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.На платформе «Мой экспорт» самыми популярными услугами, оформленными за все время, являются получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.В следующем году продолжится развитие платежного сервиса, перевод «в цифру» услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые сейчас работают в 82 регионах страны. Планируется, что на платформе появятся новые программы по обучению ВЭД от Школы РЭЦ. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от Группы РЭЦ — в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.