Саратовский участник СВО Андрей Бердников выступил на Всероссийской сессии «Вместе Za правду»

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Актуальные практики патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодого поколения в гражданско-патриотическую деятельность по увековечению памяти защитников Отечества, вопросы реализации общественно-значимых проектов с учетом региональной специфики обсудили представители движения «Бессмертный полк России» в рамках патриотической сессии «Вместе Za правду».В мероприятии впервые приняли участие представители новых регионов России. В ходе сессии было объявлено о создании отделений движения в Луганской Народной Республике и Херсонской области.Руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» по Саратовской области, участник специальной военной операции Андрей Бердников поделился опытом региона.«Рассказал коллегам об опыте взаимодействия саратовского «Бессмертного полка России» и «Саратовской Ассоциации Героев» по организации сбора и доставки гуманитарного груза в зону СВО, а также о проведении членами движения патриотических мероприятий, многие из которых проходят при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области», - сообщил Андрей Бердников.Организатором мероприятие выступило движение «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.