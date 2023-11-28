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Саратовский участник СВО Андрей Бердников выступил на Всероссийской сессии «Вместе Za правду»

Новости
Саратовский участник СВО Андрей Бердников выступил на Всероссийской сессии «Вместе Za правду»


Актуальные практики патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодого поколения в гражданско-патриотическую деятельность по увековечению памяти защитников Отечества, вопросы реализации общественно-значимых проектов с учетом региональной специфики обсудили представители движения «Бессмертный полк России» в рамках патриотической сессии «Вместе Za правду».

В мероприятии впервые приняли участие представители новых регионов России. В ходе сессии было объявлено о создании отделений движения в Луганской Народной Республике и Херсонской области.

Руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» по Саратовской области, участник специальной военной операции Андрей Бердников поделился опытом региона.

«Рассказал коллегам об опыте взаимодействия саратовского «Бессмертного полка России» и «Саратовской Ассоциации Героев» по организации сбора и доставки гуманитарного груза в зону СВО, а также о проведении членами движения патриотических мероприятий, многие из которых проходят при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области», - сообщил Андрей Бердников.

Организатором мероприятие выступило движение «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.