Саратовская область заняла 5 место в Национальном рейтинге, подтвердив статус региона с гарантированной прозрачностью госзакупок.

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Наивысшая оценка Рейтинга «Гарантированная прозрачность» в текущем году присвоена 9 субъектам РФ: г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Саратовская область, г. Севастополь, Смоленская область, Тюменская область, Республика Саха (Якутия).Министр Андрей Разборов прокомментировал итоги, подчеркнув, что начиная с 2007 года, Саратовская область ежегодно участвует в Национальном рейтинге прозрачности закупок, при этом на протяжении пяти последних лет получает наивысшую оценку «Гарантированная прозрачность» в группе заказчиков регионального уровня.«Развитие системы областного заказа основано на комплексном подходе, включающем ежеквартальную оценку эффективности работы исполнительных органов в сфере закупок, централизацию процедур, организацию совместных торгов, повышение профессионального уровня контрактных управляющих.Прозрачность процедур обеспечивается также в закупках малого объема, предлагаемый номенклатурный перечень товаров в региональных секциях электронных магазинов включает около 5 тысяч наименований, что позволяет не только получать дополнительную экономию, но и привлекать к госзаказу максимальное количество субъектов малого предпринимательства», - отметил министр.