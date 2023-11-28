В Саратове пройдёт муниципальный бизнес-форум «PROБизнес»
28 ноября в Саратове состоится итоговый муниципальный форум «PROБизнес».
Мероприятие организуется Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке минэкономразвития области.
К участию приглашаются предприниматели и самозанятые граждане региона, а также физические лица, планирующие открыть собственное дело.
Для участников и гостей форума запланированы ярмарка франшиз — презентация проектов в формате TEDx, выступление федерального бизнес-эксперта.
Участие в форуме бесплатное.
Форум начнется 28 ноября в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).
Регистрация по ссылке: https://pro-business64.tilda.ws/.
Мероприятие организуется Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке минэкономразвития области.
К участию приглашаются предприниматели и самозанятые граждане региона, а также физические лица, планирующие открыть собственное дело.
Для участников и гостей форума запланированы ярмарка франшиз — презентация проектов в формате TEDx, выступление федерального бизнес-эксперта.
Участие в форуме бесплатное.
Форум начнется 28 ноября в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).
Регистрация по ссылке: https://pro-business64.tilda.ws/.