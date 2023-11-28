В Саратове пройдёт муниципальный бизнес-форум «PROБизнес»

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Мероприятие организуется Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке минэкономразвития области.К участию приглашаются предприниматели и самозанятые граждане региона, а также физические лица, планирующие открыть собственное дело.Для участников и гостей форума запланированы ярмарка франшиз — презентация проектов в формате TEDx, выступление федерального бизнес-эксперта.Участие в форуме бесплатное.Форум начнется 28 ноября в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).Регистрация по ссылке: https://pro-business64.tilda.ws/.