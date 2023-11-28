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В Саратове пройдёт муниципальный бизнес-форум «PROБизнес»
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В Саратове пройдёт муниципальный бизнес-форум «PROБизнес»

Новости
28 ноября в Саратове состоится итоговый муниципальный форум «PROБизнес».


Мероприятие организуется Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке минэкономразвития области.

К участию приглашаются предприниматели и самозанятые граждане региона, а также физические лица, планирующие открыть собственное дело.

Для участников и гостей форума запланированы ярмарка франшиз — презентация проектов в формате TEDx, выступление федерального бизнес-эксперта.

Участие в форуме бесплатное.

Форум начнется 28 ноября в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).

Регистрация по ссылке: https://pro-business64.tilda.ws/.