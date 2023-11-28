Почти половина родителей школьников области считают удобным использовать банковскую карту для прохода в школу
Более 600 жителей области приняли участие в опросе об использовании цифровых сервисов и получению государственных услуг в электронной форме.
Один из вопросов касался пропускной системы, установленной во многих образовательных учреждениях региона.
48% родителей школьников считают удобной замену пластикового пропуска на пропуск по действующей банковской карте при входе в школу. Такое же мнение высказали студенты и преподаватели учебных заведений региона - 46% от числа опрошенных.
33% родителей опасаются, что ребенок может потерять банковскую карту или считают, что детям лучше не иметь банковских карт из-за низкого уровня финансовой грамотности.
«Сделать свою банковскую карту Картой жителя смогут граждане от 14 лет. При этом, для регистрации на специальном портале им понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
В наполнение Карты жителя Саратовской области с 2024 года, как один из предоставляемых сервисов, войдет школьная карта или карта школьника. По ней можно будет входить в здание школы, а также оплачивать горячее питание. В рамках Карты жителя ориентир больше смещен на родительскую аудиторию, которые в мобильном приложении смогут видеть, когда их ребенок пришел в школу и что он ел на завтрак или обед.
Следующим этапом в развитии Карты жителя может стать присоединение кампусных проектов», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.
Один из вопросов касался пропускной системы, установленной во многих образовательных учреждениях региона.
48% родителей школьников считают удобной замену пластикового пропуска на пропуск по действующей банковской карте при входе в школу. Такое же мнение высказали студенты и преподаватели учебных заведений региона - 46% от числа опрошенных.
33% родителей опасаются, что ребенок может потерять банковскую карту или считают, что детям лучше не иметь банковских карт из-за низкого уровня финансовой грамотности.
«Сделать свою банковскую карту Картой жителя смогут граждане от 14 лет. При этом, для регистрации на специальном портале им понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
В наполнение Карты жителя Саратовской области с 2024 года, как один из предоставляемых сервисов, войдет школьная карта или карта школьника. По ней можно будет входить в здание школы, а также оплачивать горячее питание. В рамках Карты жителя ориентир больше смещен на родительскую аудиторию, которые в мобильном приложении смогут видеть, когда их ребенок пришел в школу и что он ел на завтрак или обед.
Следующим этапом в развитии Карты жителя может стать присоединение кампусных проектов», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.