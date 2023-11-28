Почти половина родителей школьников области считают удобным использовать банковскую карту для прохода в школу

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Один из вопросов касался пропускной системы, установленной во многих образовательных учреждениях региона.48% родителей школьников считают удобной замену пластикового пропуска на пропуск по действующей банковской карте при входе в школу. Такое же мнение высказали студенты и преподаватели учебных заведений региона - 46% от числа опрошенных.33% родителей опасаются, что ребенок может потерять банковскую карту или считают, что детям лучше не иметь банковских карт из-за низкого уровня финансовой грамотности.«Сделать свою банковскую карту Картой жителя смогут граждане от 14 лет. При этом, для регистрации на специальном портале им понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах.В наполнение Карты жителя Саратовской области с 2024 года, как один из предоставляемых сервисов, войдет школьная карта или карта школьника. По ней можно будет входить в здание школы, а также оплачивать горячее питание. В рамках Карты жителя ориентир больше смещен на родительскую аудиторию, которые в мобильном приложении смогут видеть, когда их ребенок пришел в школу и что он ел на завтрак или обед.Следующим этапом в развитии Карты жителя может стать присоединение кампусных проектов», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.