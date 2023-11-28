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В творческой мастерской «Доброцентр» Аркадакского района расписывали пряники ко Дню матери

Новости
В творческой мастерской «Доброцентр» Аркадакского района расписывали пряники ко Дню матери


Творческие мастерские «Доброцентр» оборудованы в центрах социального обслуживания населения области благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

В преддверии Дня матери в мастерской «Доброцентр» центра соцобслуживания Аркадакского района прошел мастер-класс «Подарок для мамы и бабушки» по изготовлению и росписи цветной сахарной глазурью имбирных пряников. Участие приняли получатели социальных услуг разных возрастов.

Ведущая мероприятия рассказала участникам об истории праздника. Праздничное настроение поддержал музыкальный номер приглашенных артистов районного Дома культуры.

«Дети, мамы и бабушки с большим энтузиазмом приступили к изготовлению пряников. Каждый из них постарался как можно ярче и интереснее расписать своё изделие, вкладывая в работу всю свою любовь и мастерство», - рассказала ведущая мастер-класса кондитер Ольга Васильева.

Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» творческие мастерские «Доброцентр» будут в каждом центре соцобслуживания области к концу 2024 года.