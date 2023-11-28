В творческой мастерской «Доброцентр» Аркадакского района расписывали пряники ко Дню матери

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Творческие мастерские «Доброцентр» оборудованы в центрах социального обслуживания населения области благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».В преддверии Дня матери в мастерской «Доброцентр» центра соцобслуживания Аркадакского района прошел мастер-класс «Подарок для мамы и бабушки» по изготовлению и росписи цветной сахарной глазурью имбирных пряников. Участие приняли получатели социальных услуг разных возрастов.Ведущая мероприятия рассказала участникам об истории праздника. Праздничное настроение поддержал музыкальный номер приглашенных артистов районного Дома культуры.«Дети, мамы и бабушки с большим энтузиазмом приступили к изготовлению пряников. Каждый из них постарался как можно ярче и интереснее расписать своё изделие, вкладывая в работу всю свою любовь и мастерство», - рассказала ведущая мастер-класса кондитер Ольга Васильева.Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» творческие мастерские «Доброцентр» будут в каждом центре соцобслуживания области к концу 2024 года.