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Спорткомплекс «Протон-Арена» подключили к отоплению

Новости
Спорткомплекс «Протон-Арена» подключили к отоплению

Завершается заливка полов в коридорах и зале. Как только эта работа будет выполнена, начнётся установка трибун и укладка покрытия площадки.

Такую информацию озвучили подрядчики губернатору Роману Бусаргину во время рабочей планёрки на объекте. Напомним, спортивно-оздоровительный комплекс находится в микрорайоне Солнечный-2 и предназначен для проведения соревнований различного уровня по гандболу, волейболу, баскетболу. Трибуны будут вмещать более 2 тысяч болельщиков. Объект строится при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Планируется, что там будет база волейбольной команды «Протон» и детские секции.

Роман Бусаргин поинтересовался наличием необходимого для запуска объекта спортивного и мультимедийного оборудования. Как сообщили представители подрядчика и профильного министерства, оно уже закуплено, установка начнется после окончания строительных работ.

На сегодняшний день завершены: прокладка инженерных сетей, утепление цоколя, штукатурка и декоративная шпатлевка стен. Ведется благоустройство территории.

«Необходимо выходить в ближайшее время на пуско-наладочные работы. Местные жители говорили о спуске для маломобильных граждан, для мам с колясками. Он также должен быть готов к открытию объекта. Все пожелания людей важны, и мы должны их учитывать. Спортивный комплекс строится для них, для спортсменов. У заказчика и подрядчика должно быть полное понимание по всем видам работ, по их очередности. Если есть какие-то вопросы, нужно решать их в максимально короткие сроки», - подчеркнул губернатор.