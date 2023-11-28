В межрегиональном конкурсе «ЗАРЯД ХАКАТОН» принимают участие около 200 школьников

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Сегодня на площадке детского технопарка «Кванториум» Саратовского областного института развития образования состоялось торжественное открытие межрегионального конкурса «ЗАРЯД ХАКАТОН».Это уже шестой по счету хакатон, проводимый технопарком «Кванториум». В этот раз он проходит по направлениям: программирование на языках высокого уровня и разработка компьютерных игр.«ЗАРЯД ХАКАТОН» объединил 15 городов России, 35 образовательных организаций и 195 участников разных уровней подготовки и 59 команд, 40 из которых принимает очное участие.Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Тобольск, Череповец, Новокузнецк, Биробиджан, Рязань, Тюмень, Липецк – каждый город, участвующий в хакатоне, смог поприветствовать всех участников через онлайн-трансляцию открытия.Командам предстоит в течение трех дней решить кейсы и разработать инновационные решения для бизнеса, чтобы 25 ноября представить их на защите и стать лучшими.Кейсодержателями хакатона в этом году выступают компании:ПАО «Ростелеком»; Мебельная фабрика «Мария»; «PROFSOFT»; «Yohoho Games». Ведущий партнер мероприятия ПОА «Ростелеком».