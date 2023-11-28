В межрегиональном конкурсе «ЗАРЯД ХАКАТОН» принимают участие около 200 школьников
Сегодня на площадке детского технопарка «Кванториум» Саратовского областного института развития образования состоялось торжественное открытие межрегионального конкурса «ЗАРЯД ХАКАТОН».
Это уже шестой по счету хакатон, проводимый технопарком «Кванториум». В этот раз он проходит по направлениям: программирование на языках высокого уровня и разработка компьютерных игр.
«ЗАРЯД ХАКАТОН» объединил 15 городов России, 35 образовательных организаций и 195 участников разных уровней подготовки и 59 команд, 40 из которых принимает очное участие.
Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Тобольск, Череповец, Новокузнецк, Биробиджан, Рязань, Тюмень, Липецк – каждый город, участвующий в хакатоне, смог поприветствовать всех участников через онлайн-трансляцию открытия.
Командам предстоит в течение трех дней решить кейсы и разработать инновационные решения для бизнеса, чтобы 25 ноября представить их на защите и стать лучшими.
Кейсодержателями хакатона в этом году выступают компании:
ПАО «Ростелеком»; Мебельная фабрика «Мария»; «PROFSOFT»; «Yohoho Games». Ведущий партнер мероприятия ПОА «Ростелеком».