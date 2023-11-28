28 ноября 2023 ВТОРНИК
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10:00 | 28 ноября
Цифровой платформе «Мой экспорт» три года: оказано свыше 115 тысяч услуг, зарегистрировано более 23 тысяч пользователей
09:00 | 28 ноября
Саратовский участник СВО Андрей Бердников выступил на Всероссийской сессии «Вместе Za правду»
18:00 | 27 ноября
В Саратове пройдёт муниципальный бизнес-форум «PROБизнес»
17:30 | 27 ноября
Саратовская область заняла 5 место в Национальном рейтинге, подтвердив статус региона с гарантированной прозрачностью госзакупок.
17:00 | 27 ноября
Почти половина родителей школьников области считают удобным использовать банковскую карту для прохода в школу
16:00 | 27 ноября
В творческой мастерской «Доброцентр» Аркадакского района расписывали пряники ко Дню матери
15:00 | 27 ноября
Спорткомплекс «Протон-Арена» подключили к отоплению
14:00 | 27 ноября
В межрегиональном конкурсе «ЗАРЯД ХАКАТОН» принимают участие около 200 школьников
13:00 | 27 ноября
18 новых автомобилей пополнили службу скорой помощи Саратовской области
12:00 | 27 ноября
«Серебряный» волонтер Надежда Иванова из Ртищева проводит мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки
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18 новых автомобилей пополнили службу скорой помощи Саратовской области

Новости
18 новых автомобилей пополнили службу скорой помощи Саратовской области

Пять УАЗов и 13 ГАЗов были получены по федеральной программе «Поддержка автомобильной промышленности»

Все автомобили скорой медицинской помощи класса В будут отправлены в районы области. Они оснащены современным оборудованием: ЭКГ-аппаратами, дефибрилляторами, глюкометрами. Внутри реанимационные комплекты, в том числе и детские.

«Сейчас в Саратовской области 459 машин скорой медицинской помощи. Ежегодно парк обновляется, новые машины приходят на смену отслужившим в течение пяти лет. Происходит постоянная ротация. Скорая помощь – всегда на передовой, машины используются интенсивно, поэтому очень важно их вовремя обновлять. В этих машинах будут установлены новейшие аппараты ЭКГ с возможностью мгновенный передачи данных для расшифровки специалистами кардиологического диспенсера и установки точного и быстрого диагноза», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.