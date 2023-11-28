18 новых автомобилей пополнили службу скорой помощи Саратовской области

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Пять УАЗов и 13 ГАЗов были получены по федеральной программе «Поддержка автомобильной промышленности»Все автомобили скорой медицинской помощи класса В будут отправлены в районы области. Они оснащены современным оборудованием: ЭКГ-аппаратами, дефибрилляторами, глюкометрами. Внутри реанимационные комплекты, в том числе и детские.«Сейчас в Саратовской области 459 машин скорой медицинской помощи. Ежегодно парк обновляется, новые машины приходят на смену отслужившим в течение пяти лет. Происходит постоянная ротация. Скорая помощь – всегда на передовой, машины используются интенсивно, поэтому очень важно их вовремя обновлять. В этих машинах будут установлены новейшие аппараты ЭКГ с возможностью мгновенный передачи данных для расшифровки специалистами кардиологического диспенсера и установки точного и быстрого диагноза», - прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.