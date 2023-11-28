«Серебряный» волонтер Надежда Иванова из Ртищева проводит мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки

просмотров: 221

В комплексном центре социального обслуживания населения Ртищевского района любой желающий может научиться делать глиняные игрушки собственными руками, а помогает в этом «серебряный» волонтер Надежда Иванова.В учреждении соцобслуживания мастер-классы проходят для участников творческой мастерской «Доброцентр», оборудованной благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».Возрождением саратовской глиняной игрушки Надежда Иванова занимается вот уже семь лет. Свои знания Надежда Владимировна передает пожилым людям, школьникам, а также людям с ограниченными возможностями здоровья.У мастера собралось уже несколько коллекций, в том числе «Крестьянское подворье», «Два веселых гуся», «Идет коза рогатая», «Парад печек» и другие.«Лепка из глины - это не только интересный досуг, но и очень полезное занятие. Работа с глиной способствует развитию мелкой моторики рук, воображения, фантазии, творчества. Кроме того, фигурки, сделанные своими руками, могут стать оригинальным украшением интерьера и отличным памятным подарком», - рассказала Надежда Иванова.Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» творческие мастерские «Доброцентр» будут в каждом центре соцобслуживания области к концу 2024 года.Министерство труда и социальной защиты области