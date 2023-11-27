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Охранное обязательство утвердили для исторической усадьбы в Пугачеве

Новости
Охранное обязательство утвердили для исторической усадьбы в Пугачеве


Комитетом культурного наследия установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия «Комплекс зданий Русского торгово-промышленного банка». Охранное обязательство разработано для ансамбля строений, который находится в Пугачеве на улице Горького, 24.

Напомним, комитет организовал проведение экспертизы, а в минувшем году включил объект в Единый государственный реестр. В результате исследования специалисты установили, что усадьба была построена в 1891 году, об этом свидетельствуют лепные цифры, расположенные на воротах. Согласно Адрес-календарям Самарской губернии и сохранившимся фотографиям, в 1910-х годах здесь начало работу отделение Русского торгово-промышленного банка. Ансамбль исторических зданий состоит из двух домов и ворот.

Охранным обязательством установлены сроки работ и их виды, которые обязан организовать собственник. Кроме того, владельцу необходимо обеспечить сохранность и неизменность облика объекта, осуществлять расходы на содержание, не допускать ухудшения состояния территории.