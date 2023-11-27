Вавиловский университет занял второе место в рейтинге вузов Минсельхоза России
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подвело итоги ежегодного рейтинга подведомственных вузов.
Из 43 аграрных вузов нашей страны Вавиловский университет занял второе место, уступив только Российскому государственному аграрному университету – МСХА имени К.А. Тимирязева.
«Наш университет постоянно трансформируется в соответствии с запросами высшего образования, отрасли и агробизнеса. Вуз является участником двух федеральных проектов Минобрнауки и Минпросвещения России «Приоритет 2030» и «Профессионалитет». За последний год пролицензированы новые специальности и направления подготовки. Наши студенты в процессе обучения по основной специальности также имеют возможность получить второй диплом в области искусственного интеллекта и программирования», – отметил ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев.
Оценка эффективности деятельности аграрных вузов проводится по результатам их деятельности за календарный год по 7 основным направлениям.
При расчете рейтинга учитывались средний балл ЕГЭ, трудоустройство выпускников, число публикаций, индекс цитирования, количество объектов интеллектуальной собственности, численность студентов, в том числе иностранных, спортивные достижения, качество образования, уровень научных исследований, наличие современного оборудования и материально-технической базы, влияние на экономику региона и наличие партнерских отношений с предприятиями сельского хозяйства и другие показатели.