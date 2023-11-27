Вавиловский университет занял второе место в рейтинге вузов Минсельхоза России

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подвело итоги ежегодного рейтинга подведомственных вузов.Из 43 аграрных вузов нашей страны Вавиловский университет занял второе место, уступив только Российскому государственному аграрному университету – МСХА имени К.А. Тимирязева.«Наш университет постоянно трансформируется в соответствии с запросами высшего образования, отрасли и агробизнеса. Вуз является участником двух федеральных проектов Минобрнауки и Минпросвещения России «Приоритет 2030» и «Профессионалитет». За последний год пролицензированы новые специальности и направления подготовки. Наши студенты в процессе обучения по основной специальности также имеют возможность получить второй диплом в области искусственного интеллекта и программирования», – отметил ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев.Оценка эффективности деятельности аграрных вузов проводится по результатам их деятельности за календарный год по 7 основным направлениям.При расчете рейтинга учитывались средний балл ЕГЭ, трудоустройство выпускников, число публикаций, индекс цитирования, количество объектов интеллектуальной собственности, численность студентов, в том числе иностранных, спортивные достижения, качество образования, уровень научных исследований, наличие современного оборудования и материально-технической базы, влияние на экономику региона и наличие партнерских отношений с предприятиями сельского хозяйства и другие показатели.