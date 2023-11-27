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Саратовцы отметили День морской пехоты

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В Саратове организован комплекс мероприятий, посвященных 318-й годовщине создания Морской пехоты России.

Саратовцы отметили День морской пехоты


В Музее специальной военной операции для учащихся образовательных организаций области проведена экскурсия, на которой ребята узнали о подвигах саратовцев – участников специальной военной операции.

Далее представители ветеранских и военно-патриотических организаций, ветераны боевых действий, ветераны морской пехоты организовали автопробег от Театральной площади до Парка Победы. Колонну возглавил бронетранспортер.

Участники автопробега украсили свои автомобили российскими триколорами, флагами войск ВМФ, а также символикой ветеранских организаций.

По окончании автопробега его участники посетили торжественное мероприятие у мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Участников мероприятия поприветствовал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, поздравив военнослужащих и ветеранов морской пехоты с профессиональным праздником – Днём морской пехоты России.

Далее с поздравлениями выступили депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов. Спикеры отметили мужество и отвагу, которые проявляют морские пехотинцы в ходе специальной военной операции.

С завершающей речью выступил ветеран морской пехоты, участника боевых действий в Анголе, руководитель Саратовского реготделения организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов, отметив героизм морских пехотинцев на протяжении российской истории.

«Наши военнослужащие, в том числе морские пехотинцы, защищают наш народ в ходе пр­оведения специальной военной операции. Мы помогаем нашим вое­нным, отправляем гум­анитарную помощь. Мы не остаемся в сторо­не, потому что мы не равнодушны. Большое спасибо всем, кто принимает участие в формировании гуманита­рных грузов. Вы пост­оянно передаете пись­ма для наших бойцов, а это для них очень и очень нужно. Огро­мное вам спасибо», - обратился к собравшимся Михаил Германович.