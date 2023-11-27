Саратовцы отметили День морской пехоты
В Саратове организован комплекс мероприятий, посвященных 318-й годовщине создания Морской пехоты России.
В Музее специальной военной операции для учащихся образовательных организаций области проведена экскурсия, на которой ребята узнали о подвигах саратовцев – участников специальной военной операции.
Далее представители ветеранских и военно-патриотических организаций, ветераны боевых действий, ветераны морской пехоты организовали автопробег от Театральной площади до Парка Победы. Колонну возглавил бронетранспортер.
Участники автопробега украсили свои автомобили российскими триколорами, флагами войск ВМФ, а также символикой ветеранских организаций.
По окончании автопробега его участники посетили торжественное мероприятие у мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Участников мероприятия поприветствовал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, поздравив военнослужащих и ветеранов морской пехоты с профессиональным праздником – Днём морской пехоты России.
Далее с поздравлениями выступили депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов. Спикеры отметили мужество и отвагу, которые проявляют морские пехотинцы в ходе специальной военной операции.
С завершающей речью выступил ветеран морской пехоты, участника боевых действий в Анголе, руководитель Саратовского реготделения организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов, отметив героизм морских пехотинцев на протяжении российской истории.
«Наши военнослужащие, в том числе морские пехотинцы, защищают наш народ в ходе проведения специальной военной операции. Мы помогаем нашим военным, отправляем гуманитарную помощь. Мы не остаемся в стороне, потому что мы не равнодушны. Большое спасибо всем, кто принимает участие в формировании гуманитарных грузов. Вы постоянно передаете письма для наших бойцов, а это для них очень и очень нужно. Огромное вам спасибо», - обратился к собравшимся Михаил Германович.
В Музее специальной военной операции для учащихся образовательных организаций области проведена экскурсия, на которой ребята узнали о подвигах саратовцев – участников специальной военной операции.
Далее представители ветеранских и военно-патриотических организаций, ветераны боевых действий, ветераны морской пехоты организовали автопробег от Театральной площади до Парка Победы. Колонну возглавил бронетранспортер.
Участники автопробега украсили свои автомобили российскими триколорами, флагами войск ВМФ, а также символикой ветеранских организаций.
По окончании автопробега его участники посетили торжественное мероприятие у мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Участников мероприятия поприветствовал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, поздравив военнослужащих и ветеранов морской пехоты с профессиональным праздником – Днём морской пехоты России.
Далее с поздравлениями выступили депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов, руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов. Спикеры отметили мужество и отвагу, которые проявляют морские пехотинцы в ходе специальной военной операции.
С завершающей речью выступил ветеран морской пехоты, участника боевых действий в Анголе, руководитель Саратовского реготделения организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов, отметив героизм морских пехотинцев на протяжении российской истории.
«Наши военнослужащие, в том числе морские пехотинцы, защищают наш народ в ходе проведения специальной военной операции. Мы помогаем нашим военным, отправляем гуманитарную помощь. Мы не остаемся в стороне, потому что мы не равнодушны. Большое спасибо всем, кто принимает участие в формировании гуманитарных грузов. Вы постоянно передаете письма для наших бойцов, а это для них очень и очень нужно. Огромное вам спасибо», - обратился к собравшимся Михаил Германович.