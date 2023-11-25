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Вместо «фейк» правильно говорить по-русски «ложь»

Новости
Члены Общественной палаты России обсудили с районными СМИ межнациональные отношения
Вместо «фейк» правильно говорить по-русски «ложь»


Вчера, 23 ноября, в СГЮА состоялся семинар для представителей СМИ и пресс-служб по вопросам профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов. Организаторами семинара выступили министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области, Саратовская государственная юридическая академия и региональное отделение Союза журналистов России.

Первый заместитель министра информации и массовых коммуникаций области Нина Ошкина перед началом семинара передала приветствие и пожелание успешной работы от главы ведомства - министра Александра Колоколова, и подчеркнула в своем выступлении значимость встречи: «Немалая роль и ответственность в гармонизации межнациональных отношений лежит на средствах массовой информации. Благодаря СМИ повышается уровень знаний о культуре и традициях народов, происходит взаимообогащающий обмен. Особенно велика ответственность СМИ в настоящий момент, в период участия нашей страны в специальной военной операции, когда вопрос межнациональных отношений становится объектом искусственного влияния извне».

«Саратовская область всегда была не только активным проводником национальной политики, но и зарекомендовала себя как площадка передового опыта и позитивных практик во внутренней сфере жизни региона, - отметил по видеоконференцсвязи первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин. - Здесь впервые в стране открыты площадь дружбы, городской центр национальных культур, недавно исполнилось 20 лет первой в России национальной деревне».

Один из постулатов, который отстаивает член Общественной палаты РФ, главный редактор портала «Национальный акцент» Маргарита Лянге: «Отвечать на информационную провокацию необходимо там, где она рождается, на других площадках это не работает». Не стоит затягивать с ответами на информационные выпады и тратить много времени на всяческие согласования, опровергать следует даже самые нелепые сообщения, считает эксперт.

В этом ее поддержал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко.

Заместитель директора по вещанию ГТРК «Урал» Кристина Свет-Яковлева представила репортаж-расследование своей компании, подготовленный совместно с силовыми структурами. Все участники семинара высоко оценили работу свердловских журналистов. Проректор СГЮА Сергей Аничкин предложил, чтобы работа была подана на Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права», который в следующем году пройдет в Саратове.

Итоги встречи подвел ее модератор - советник министра информации и массовых коммуникаций области Александр Шугаев - семинар поможет журналистам четче ориентироваться в информационном пространстве.