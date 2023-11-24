Более 100 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

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Например, в Турковском районе работало 14 единиц спецтехники, в Вольском – 12, в Гагаринском районе – 8, в Перелюбском – 7; в Саратове на транзитных дорогах 10 единиц спецтехники.За ночь дорожные службы израсходовали 650 тон песко-соляной смеси и 45 тонн чистого хлорида.По данным на 7:00 24 ноября проезд по дорогам регионального значения обеспечен.