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Более 100 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

Новости

В части районов Саратовской области сегодня ночью шел снег. На ликвидацию последствий непогоды вышло 109 единиц снегоуборочной техники.

Например, в Турковском районе работало 14 единиц спецтехники, в Вольском – 12, в Гагаринском районе – 8, в Перелюбском – 7; в Саратове на транзитных дорогах 10 единиц спецтехники.

За ночь дорожные службы израсходовали 650 тон песко-соляной смеси и 45 тонн чистого хлорида.

По данным на 7:00 24 ноября проезд по дорогам регионального значения обеспечен.