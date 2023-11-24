В мининформе пройдет прием граждан
В предстоящую субботу, 25 ноября, в министерстве информации массовых коммуникаций Саратовской области пройдет прием граждан.
Он состоится с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Саратов, ул.М.Горького, 46.
Записаться на встречу можно с 22 по 24 ноября по телефону: 8-(8452)-26-13-92.
При себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, личный прием граждан проводится по поручению главы региона Романа Бусаргина.
Он состоится с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Саратов, ул.М.Горького, 46.
Записаться на встречу можно с 22 по 24 ноября по телефону: 8-(8452)-26-13-92.
При себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, личный прием граждан проводится по поручению главы региона Романа Бусаргина.