Студентка СГУ представляет Саратовскую область в финале конкурса «Флагманы образования»

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Саратовскую область в финале конкурса представляет студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Алия Душанова.Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы. Первый день пройдет под девизом «Россия – страна возможностей», участникам расскажут о проектах президентской платформы. Помимо конкурсных испытаний участники посетят творческие мастерские и мастер-классы. Во второй день в рамках Салона образования ведущие эксперты в сфере образования расскажут о школьных музеях, военно-патриотической подготовке, информационной безопасности. Все мероприятия этого дня объединены смыслом «Родина». Третий день посвящен развитию. Пройдут открытые уроки от ведущих учителей России, на которых участники познакомятся с особенностями личного бренда учителя, узнают о карьерных и образовательных возможностях. Заключительный день будет посвящен кадровому резерву в сфере образования. Финалисты посетят лекцию о государственной политике в сфере профессионального развития педагогов.Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, а также подарки от партнеров проекта.Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.