25 ноября 2023 СУББОТА
Новости
18:00 | 24 ноября
Студентка СГУ представляет Саратовскую область в финале конкурса «Флагманы образования»
17:00 | 24 ноября
На животноводческих фермах региона родилось более четырех тысяч телят и более тысячи ягнят
16:04 | 24 ноября
Вместо «фейк» правильно говорить по-русски «ложь»
16:00 | 24 ноября
28 ноября в области закрывается сезон навигации для маломерных судов
15:00 | 24 ноября
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Год семьи
14:00 | 24 ноября
Саратов – «Город золотых огней и ярких личностей»
13:00 | 24 ноября
«Лаборатория Добра» в Балаковском районе объединила более 90 человек
12:00 | 24 ноября
Сотрудник центра занятости из Энгельса Ирина Медведева - "Лучший карьерный консультант"
11:00 | 24 ноября
В Саратове презентовали «Изразцовую летопись» города
10:00 | 24 ноября
Жители области чаще всего используют федеральный маткапитал на улучшение жилищных условий, а региональный – на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Студентка СГУ представляет Саратовскую область в финале конкурса «Флагманы образования»

Новости
Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге.

Студентка СГУ представляет Саратовскую область в финале конкурса «Флагманы образования»


Саратовскую область в финале конкурса представляет студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Алия Душанова.

Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы. Первый день пройдет под девизом «Россия – страна возможностей», участникам расскажут о проектах президентской платформы. Помимо конкурсных испытаний участники посетят творческие мастерские и мастер-классы. Во второй день в рамках Салона образования ведущие эксперты в сфере образования расскажут о школьных музеях, военно-патриотической подготовке, информационной безопасности. Все мероприятия этого дня объединены смыслом «Родина». Третий день посвящен развитию. Пройдут открытые уроки от ведущих учителей России, на которых участники познакомятся с особенностями личного бренда учителя, узнают о карьерных и образовательных возможностях. Заключительный день будет посвящен кадровому резерву в сфере образования. Финалисты посетят лекцию о государственной политике в сфере профессионального развития педагогов.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, а также подарки от партнеров проекта.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.