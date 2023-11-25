На животноводческих фермах региона родилось более четырех тысяч телят и более тысячи ягнят

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Специалисты отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского района проверили условия зимнего содержания животных на молочно-товарной ферме ООО «Основа». Проверяющие отметили, что зимовка проходит стандартно.«Зимовка скота проходит в штатном режиме в муниципальных районах области. По оперативной информации управления развития животноводства регионального минсельхоза, в организованном секторе с января по октябрь этого года родилось 4,3 тысячи телят, 1,2 тысячи ягнят, 36 жеребят. Обеспеченность поголовья сельхозживотных грубыми кормами составляет 111%, сочными - 128%, зернофуражом - 109%», - уточнил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.