28 ноября в области закрывается сезон навигации для маломерных судов

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Соответствующее распоряжение подписал 22 ноября вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров.С 28 ноября владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда на акваторию.Управление безопасности жизнедеятельности напоминает: несоблюдение судоводителем, управляющим маломерным судном, ограничений пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, установленных исполнительными органами области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.