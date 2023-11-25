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Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Год семьи

Новости
2024 год в России объявлен Годом семьи. Указ об этом 22 ноября подписал Президент России Владимир Путин.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Год семьи


В преддверии Года семьи Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин объявил о старте конкурса «Это у нас семейное».

«На сегодняшний день поступило уже более 540 тысяч заявок, и уже более 16 тысяч человек приступили к выполнению заданий дистанционного этапа. До 18 декабря к участию в проекте может присоединиться любая семья, главное – собрать команду из четырех человек, представляющую не менее трех поколений. В следующем году пройдут окружные финалы и финал конкурса и очень символично, что они пройдут именно в Год семьи!», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Параллельно с регистрацией проходит дистанционный этап конкурса. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны конкурсные испытания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели».

Так, семья Каретниковых из села Репное Саратовской области активно приступили к выполнению задания «Званый ужин».

В течение нескольких месяцев участникам будут открываться еще больше заданий для выполнения.